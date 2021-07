Italbasket alle Olimpiadi, Pippo Ricci commovente: “A volte i sogni si avverano”

Emozioni fortissime, quelle regalate ieri sera dall’Italbasket nelle finale del Preolimpico di Belgrado. La clamorosa vittoria sulla Serbia ha coronato il sogno olimpico degli Azzurri che saranno a Tokyo a rappresentare l’Italia.

Fra i simboli di questa Nazionale c’è di sicuro Giampaolo Ricci, protagonista con la maglia azzurra negli ultimi anni. Il giocatore della Virtus Bologna ha celebrato il traguardo con un bellissimo post su Instagram.

Sognare, fantasticare, immaginare che qualcosa possa accadere. Prevedere. Chiudere gli occhi… Prendete i vostri figli. Portateli in una palestra, in un campo all’aperto, in piscina. Dategli in mano un pallone da basket. O da pallavolo. Anche da calcio dai. Oppure una racchetta, o un fioretto.

Fateli giocare, divertire. Fateli competere. Fateli cadere. Devono sbucciarsi le ginocchia, metterci un po’ di disinfettante, un cerotto sopra e tornare a correre e SOGNARE.

Dodici ragazzi, con vite diverse, storie non facili, esperienze in città e paesi lontani, ma con uno stesso sogno. Quel sogno che ha cominciato a prendere vita quando sabato pomeriggio, con un room service da record (sei club sandwich, quattro hamburger, una decina di toast, cochine zero per tutti e una pizza per non farci mancare niente), tifavamo spudoratamente per Portorico, già battuta qualche giorno prima.

Poi una voce nel silenzio: “Mah sì raga che vinca la Serbia, sarà più bello batterli domani!”. Qualche secondo di silenzio, qualche sguardo d’intesa, e una consapevolezza che aumentava insieme alla fame di vittoria.

Sono due anni che “vincere in finale contro la Serbia a Belgrado…ma dai su come si fa?!Impossibile.”

Prendete i vostri figli e portateli in palestra.

Perché lo sport è vita. E ogni tanto i sogni si avverano.

Immaginare che qualcosa possa accadere. Prevedere. Chiudere gli occhi…

Tokyo, arriviamo!