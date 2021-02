Italbasket, Alviti e Della Valle dopo la vittoria sulla Macedonia: “Difesa decisiva nel finale”

Non solo Meo Sacchetti e Marco Spissu, ma anche Amedeo Della Valle e Davide Alviti hanno commentato la vittoria dell’Italia sulla Macedonia del Nord.

In zona mista a Perm, sede di questa finestre delle Qualificazioni a Eurobasket 2022, ha parlato per primo Alviti: “Nel finale siamo riusciti a difendere bene – ha detto il giocatore di Trieste -, siamo stati bravi a non disunirci e a trovare buone soluzioni per portarla a casa. In questa partita si è giocato a un livello di energia molto alto, infatti nell’intervallo ci siamo detti di doverlo aumentare ancora per riuscire a vincere una sfida che ritenevamo comunque molto importante”.

In seguito è stato il turno di Della Valle: “Penso che la chiave della vittoria sia stata la difesa nel finale – ha spiegato -, siamo riusciti a fermare i loro giocatori migliori per qualche azione consecutiva, poi Baldasso, che è un giovane alla prima esperienza con questa maglia, ci ha messo tanta intensità nel finale. L’allenatore sta lavorando molto bene con una squadra così inesperta, per tanti ragazzi è una grande opportunità ed è sempre un onore vestire la maglia della Nazionale, per questo riusciamo a dare il massimo in ogni partita”.

(Foto: FIBA)

