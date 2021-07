Italbasket, Amedeo Tessitori: “Abbiamo ridato speranza alla pallacanestro italiana”

Amedeo Tessitori, pur non giocando molto, è stato preziosissimo nello scacchiere di Meo Sacchetti in Serbia. A una settimana dal clamoroso successo dell’Italbasket, il Tex ha parlato della finale del Preolimpico di Belgrado e della qualificazione alle Olimpiadi degli Azzurri.

Questo gruppo non conosce la paura, abbiamo sempre avuto l’idea di potercela fare ma di fronte avevamo una squadra superiore, nonostante le assenze. Iniziata la partita, i timori sono scomparsi ed è uscita fuori una prestazione superlativa, probabilmente impossibile da replicare. Polonara, Tonut, Pajola, Fontecchio e Mannion hanno avuto un’autorevolezza impressionante. Con questa vittoria abbiamo dimostrato che c’è ancora speranza per il basket italiano. Noi e la nazionale di calcio abbiamo regalato emozioni a un Paese reduce da mesi durissimi, è un grosso segnale di speranza. Tokyo? Avremo di fronte avversari fortissimi ma non abbiamo nulla da perdere, specie con un coach ci sprona sempre a giocare per divertirci.