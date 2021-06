Italbasket, amichevoli di preparazione al Preolimpico in diretta su Eurosport

La Nazionale italiana di basket, allenata da Romeo Sacchetti, entra nella programmazione di Eurosport con gli ultimi test in preparazione al preolimpico di Belgrado: Eurosport trasmette in diretta e in esclusiva le partite del torneo di Amburgo, che si terrà dal 18 al 20 giugno e vedrà l’Italia opposta a Tunisia, Repubblica Ceca e Germania.

Venerdì 18 giugno alle 16:50

ITALIA-TUNISIA

Su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Sabato 19 giugno alle 16:50

REPUBBLICA CECA-ITALIA

Su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Domenica 20 giugno alle 20:20

ITALIA-GERMANIA

Su Eurosport 2 ed Eurosport Player

L’ultimo test della Nazionale prima della partenza per il preolimpico di Belgrado si giocherà invece al Palalido di Milano, attuale Allianz Cloud, contro il Venezuela giovedì 24 giugno, prodotto da Eurosport e LIVE su Eurosport 1 ed Eurosport Player dalle 20:35.

