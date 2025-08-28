Italbasket, Andrea Meneghin: “C’è nervosismo ma litigare fa bene”

Alla vigilia di EuroBasket 2025 e dello scontro d’esordio tra l’Italbasket e Grecia, arrivano le parole di Andrea Meneghin su Sky Sport.

L’ex campione azzurro ha analizzato la situazione della nazionale di Gianmarco Pozzecco, soffermandosi sulle tensioni vissute in queste settimane di preparazione e sul loro impatto positivo nella crescita del gruppo.

Le parole di Meneghin: “Il nervosismo può essere un’arma in più”

Secondo Meneghin, il cammino dell’Italbasket verso l’Europeo non è stato privo di ostacoli:

“La squadra subisce un po’ queste turbolenze durante il percorso di avvicinamento e c’è nervosismo. Tutto sta nella tolleranza, nel fatto di dirsi subito le cose in faccia e di fare le cose più semplici, ma di mantenere sempre la concentrazione sull’obiettivo finale”.

Un approccio diretto e pragmatico, che secondo l’ex giocatore rappresenta un valore aggiunto:

“Litigare fa bene, perché cementifica il gruppo. Se c’è stata qualche crepa, è una cosa che ti aiuta. Io personalmente quando ho litigato con i miei compagni di squadra avevo Boscia Tanjevic o altri allenatori che ci pettinavano, e alla fine erano situazioni che facevano diventare più forte il gruppo”.

Italia-Grecia: un esordio ad alta tensione

Il debutto dell’Italbasket contro la Grecia sarà subito una prova di maturità. Gli azzurri devono dimostrare compattezza e continuità contro una delle nazionali più forti del torneo, guidata da stelle del calibro di Giannis Antetokounmpo.

In un contesto così competitivo, l’energia del gruppo e la capacità di reagire alle difficoltà diventano fattori decisivi. Le parole di Andrea Meneghin, in questo senso, assumono un significato ancora più rilevante per l’Italbasket: unione, carattere e resilienza sono le chiavi per andare lontano a EuroBasket 2025.

