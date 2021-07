Dopo la vittoria di questa mattina contro la Mongolia, l’Italbasket si ferma nella seconda partita nel torneo di 3×3 femminile a Tokyo. Contro la Francia arriva la sconfitta 16-19, nonostante un buon inizio che aveva visto le Azzurre andare in vantaggio 1-7. Grande protagonista ancora una volta Rae D’Alie, con 8 punti su 16, compresa la tripla che ha riaperto la gara nel finale. 5 punti di Giulia Rulli, 2 di Chiara Consolini, 1 di Marcella Filippi.

La Francia, che aveva perso in precedenza contro Team USA, è una delle favorite per una medaglia. Domani le Azzurre saranno nuovamente in campo contro la Romania (ore 3.40 del mattino in Italia) e contro la Cina (alle 7.25).

Foto: FIBA