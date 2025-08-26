Italbasket, Casalone loda il Poz: “Mi ha aperto la mente, un mago delle relazioni”

Edoardo Casalone è uno dei collaboratori più fidati di Gianmarco Pozzecco. Anche lui si prepara a una nuova avventura con l’Italbasket negli Europei in procinto di partire.

Nel corso di un’intervista a Il Piccolo, ripresa da Sportando, ha parlato a lungo degli insegnamenti del Poz, specialmente per quanto riguardo i rapporti umani con i giocatori, aspetto fondamentale nello sport moderno.

Prima di incontrare Pozzecco mi era capitato raramente di lavorare con ex giocatori di alto livello, avevo collaborato prevalentemente con grandi studiosi del basket. Gianmarco mi ha aperto la mente, mi ha fatto vedere le cose sotto un altro punto di vista, sa bene come relazionarsi con i giocatori, li tratta come compagni e questo oggi è fondamentale. Il mondo è cambiato, entrare in relazione con i ragazzi oggi è la chiave, gli allenatori vincenti sono quelli che hanno saputo lavorare su questo aspetto. Oggi gli atleti sono molto più auto-esigenti, sono molto attenti alla cura del corpo e all’alimentazione, non serve più il coach duro ma quello che capisce quando comportarsi da sergente e quando dare una spinta positiva. In Nazionale il clima è l’aspetto su cui Poz punta maggiormente, sa che da un bel gruppo possono arrivare risultati importanti.