Italbasket, chi potrebbe essere il 3° taglio insieme a Severini e Rossato?

Italbasket ancora imbattuta nelle amichevoli verso EuroBasket 2025: terzo successo consecutivo, stavolta contro la Lettonia. La Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco continua a crescere e convincere, mostrando intensità e qualità anche contro un avversario di alto livello come la squadra lettone.

Nella gara di Trieste sono rimasti a guardare Riccardo Rossato e Luca Severini, entrambi ormai prossimi al taglio dal roster. Restano invece dubbi sull’ultimo escluso, decisione resa necessaria dagli arrivi di Darius Thompson e del prossimo rientro di Danilo Gallinari, attualmente avanti 3-1 nelle Finals in Porto Rico.

Secondo Il Piccolo, un nome a sorpresa potrebbe essere quello di Stefano Tonut. Sarebbe una scelta inattesa, visto che la guardia triestina, 31 anni, è parte integrante del gruppo Azzurro da diverse estati. Così scrive il quotidiano:

“La partita è bella, anche grazie a un paio di numeri di Fontecchio (uncino in faccia a Porzingis su tutti) e dell’uomo di casa Tonut acciaccato e così potrebbe anche essere il terzo sacrificato dopo Severini e Rossato con l’arrivo del Gallo”.

Le condizioni di Tonut restano da valutare: nei giorni precedenti si è allenato a parte e, pur partendo in quintetto contro la Lettonia, ha giocato solo 10 minuti, complice anche il terzo fallo commesso in avvio. Da segnalare anche l’esperimento tattico di Pozzecco, che ha schierato Matteo Spagnolo da guardia in un quintetto con Alessandro Pajola, offrendo nuove soluzioni in vista del debutto ufficiale a EuroBasket.