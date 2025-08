Italbasket, chi sono i primi 2 tagli dell’estate di Pozzecco?

L’Italbasket di coach Gianmarco Pozzecco conquista la 11ª edizione della Trentino Basket Cup con una netta vittoria per 80-56 contro il Senegal, confermando quanto di buono visto nel successo del giorno precedente contro l’Islanda. Due partite, due vittorie e una preparazione che inizia a dare i primi segnali incoraggianti in vista di EuroBasket 2025, al via il 28 agosto a Cipro.

Esclusi Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso: le parole di Pozzecco

A margine della partita, il CT Gianmarco Pozzecco ha annunciato l’uscita dal gruppo di Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso, autorizzati a lasciare il raduno prima della ripresa prevista a Trieste il 6 agosto.

“Vorrei ringraziare di cuore e sinceramente Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso. Sono parte della nostra famiglia anche se tornano a casa”, ha dichiarato il commissario tecnico. “È sempre difficile tagliare qualcuno, ma il livello è altissimo e dobbiamo fare delle scelte. La loro professionalità è stata impeccabile”.

Entrambi i giocatori erano tra i volti giovani su cui si puntava per il futuro, ma per questa edizione di EuroBasket non faranno parte della spedizione finale.

Il programma dell’Italia verso EuroBasket 2025

Dopo due giorni di pausa, l’Italbasket si ritroverà a Trieste il 6 agosto per proseguire la preparazione. Il prossimo test sarà il 9 agosto contro la Lettonia di coach Luca Banchi, altra candidata al podio europeo. Successivamente, l’Italia affronterà l’Argentina il 14 agosto a Bologna, ultima uscita ufficiale sul suolo italiano.

