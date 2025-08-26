Italbasket, Datome: “Oggi meno nonnismo e più atletismo”

Il capo delegazione dell’Italbasket, Gigi Datome, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista degli Europei.

L’ex capitano azzurro da poco è diventato nuovamente padre della neo arrivata Alice e per qualche ora si è staccato dal gruppo. Ora è tornato per l’inizio di Eurobasket. Datome ha parlato del bel clima che si respira in azzurro, in un gruppo che comprende giovani e veterani, come era accaduto a lui in passato.

In campo c’è un atletismo che non ricordo che abbiamo mai avuto, questo facilita molto le cose. Il mix di giovani ed esperti mi piace, si allenano bene, tutti sono arrivati pronti e hanno lavorato intensamente. Qui si respira già l’aria dell’Europeo e non vediamo l’ora di iniziare. Quando ero giovane avevo un rapporto di venerazione e rispetto assoluto, per pochissimo ho avuto Basile e Marconato, poi Soragna, Bulleri e Mordente, gente che guardavo in tv e con cui sognavo di giocare. Adesso non c’è quel muro reverenziale che ho avvertito io, merito dei veterani che sono più accessibili e si mettono a disposizione dei giovani anche nelle piccole cose. C’è meno nonnismo rispetto al passato, ogni tanto i “vecchi” fanno una strigliata per richiamare all’ordine i meno esperti ma è un gruppo facile da gestire, è bello stare con loro.