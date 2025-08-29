Italbasket, Della Valle avrebbe fatto la differenza contro la Grecia

La prima gara dell’Italbasket a EuroBasket 2025, contro la Grecia, ha evidenziato in maniera lampante un problema già noto: la Nazionale di Gianmarco Pozzecco non ha un vero tiratore dal perimetro tra gli esterni. Ed è in questo caso che un giocatore come Amedeo Della Valle avrebbe potuto fare la differenza con l’Italbasket contro la Grecia.

La sconfitta ha mostrato come, in un basket sempre più orientato allo spacing e al tiro da tre punti, l’Italia abbia faticato ad aprire il campo. Darius Thompson, Alessandro Pajola e Matteo Spagnolo non hanno nelle corde la specialità dall’arco, mentre Marco Spissu, unico teorico specialista, non è riuscito a liberarsi per prendere tiri di qualità.

Della Valle, l’assente che sarebbe servito contro la Grecia

In una partita così dura come quella contro la Grecia, un giocatore come Amedeo Della Valle avrebbe potuto fare la differenza per l’Italbasket. L’esterno e capitano di Brescia ha sempre dimostrato di sapersi costruire tiri dal perimetro anche contro difese fisiche, sfruttando il palleggio-arresto-tiro e la capacità di muoversi senza palla.

Con lui in campo, l’Italia avrebbe avuto un’arma in più per punire la difesa greca e soprattutto per non rendere prevedibile l’attacco. La sensazione è che proprio un profilo come il suo sia ciò che è mancato di più all’Italbasket nell’esordio europeo.

EuroBasket 3×3 sì, EuroBasket “vero” no: un paradosso

Il paradosso è evidente: Amedeo Della Valle è stato convocato dall’Italia per giocare l’EuroBasket 3×3, ma non per la rassegna continentale di Cipro. Una scelta che lascia molti dubbi, perché se un giocatore viene ritenuto affidabile e utile in una competizione internazionale, perché non valorizzarlo anche nella manifestazione principale? La mancanza di un tiratore puro tra gli esterni come Della Valle rischia di diventare un limite strutturale per questa Nazionale.

L’Italbasket ha bisogno di specialisti

Il basket moderno non perdona: senza tiratori affidabili dall’arco diventa difficile creare spazi per Gallinari, Melli o Fontecchio. La partita contro la Grecia è stata la dimostrazione pratica che, senza un giocatore in grado di accendersi dall’arco, l’attacco azzurro rischia di impantanarsi.

La domanda sorge spontanea: perché l’Italia non ha portato Amedeo Della Valle a EuroBasket 2025? La risposta potrà darla solo Pozzecco, ma il campo, almeno nella prima gara, sembra aver già dato il suo primo verdetto. Speriamo che – sempre il campo – ci possa smentire con il passare delle partite.

