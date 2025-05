Italbasket di nuovo in chiaro: le partite della Nazionale tornano sulla Rai

Le partite dell’Italbasket torneranno ad essere trasmesse in chiaro dalla Rai, dopo diversi anni in cui erano un’esclusiva delle pay TV, in particolare Sky e le piattaforme di streaming. L’annuncio è stato dato nelle scorse ore da Gianni Petrucci: “Io sono sempre grato a Sky e DAZN per il lavoro che fanno per il basket, ma è chiaro che mi fa piacere che la Rai si sia resa disponibile per questo Europeo maschile e femminile”.

Sia le partite degli Azzurri che quelle delle Azzurre ai prossimi EuroBasket, in programma in estate, saranno dunque visibili in chiaro. Una notizia importante per tutti gli appassionati italiani.

Nel corso della prestazione delle nuove divise Macron della nazionale italiana, il presidente FIP Gianni Petrucci ha annunciato che le partite dell’ #Italbasket femminile e maschile ai rispettivi campionati europei saranno trasmesse in chiaro sulla Rai. pic.twitter.com/PrhWn4V7ta — Alessandro di Bari (@Il_diba) May 19, 2025

Non è stato l’unico annuncio di giornata in chiave azzurra: ITA Airways rimarrà infatti sponsor principale sulla maglia dell’Italbasket con un nuovo accordo triennale. All’evento azzurro a Valsamoggia, vicino a Bologna, nel Macron Campus, sono state inoltre presentate le nuove maglie dell’Italia per il 2025 che verranno indossate dalle formazioni azzurre ad EuroBasket.

Bianco, Azzurro e Oro: i nuovi Game Set di @Italbasket sono disponibili ORA! 💙 White, Blue and Gold: the new Italbasket Game Set is HERE! 💙 Shop now: https://t.co/qapqSnFaOX#Italbasket | #BecomeYourOwnHero pic.twitter.com/2OJAogwn1j — Macron (@MacronSports) May 19, 2025

Foto: FIBA