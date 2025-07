Italbasket, DiVincenzo spiega: “L’obiettivo resta fare un lungo percorso in azzurro, a presto”

Donte DiVincenzo non giocherà gli Europei con l’Italbasket. La Federazione ha indetto una conferenza stampa con il coach Gianmarco Pozzecco e il coordinatore Gigi Datome per comunicarlo ufficialmente.

Il giocatore dei Timberwolves ha annunciato direttamente la sua assenza in un video proiettato a inizio conferenza e poi pubblicato sui canali social della FIP.

Ci tengo a dire quanto sono felice e grato di essere diventato cittadino italiano. Ringrazio la FIP e le istituzioni per averlo reso possibile in tempi record. Sfortunatamente non potrò unirmi alla squadra quest’estate a causa di un problema fisico che negli ultimi giorni mi ha costretto a prendere questa decisione difficile. Ma l’obiettivo resta fare un lungo percorso con Italbasket nei prossimi anni tra Mondiali e Olimpiadi. Volevo ribadire il mio impegno e fare i migliori auguri alla squadra.