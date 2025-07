Italbasket, Donte DiVincenzo ha finalmente il passaporto italiano: sarà convocato?

Proprio quando il pessimismo regnava sovrano, l’agenzia di stampa Adnkronos ha rivelato che Donte DiVincenzo ha finalmente ottenuto il passaporto italiano e potrà giocare con l’Italbasket.

Il giocatore dei Minnesota Timberwolves era in attesa da oltre un anno, e con EuroBasket sempre più vicino sembrava improbabile che la documentazione arrivasse in tempo. Invece da oggi DiVincenzo è ufficialmente italiano e può essere convocato da Gianmarco Pozzecco in Nazionale.

Nei mesi scorsi proprio il CT si era esposto sulla questione, dicendo che la FIP aveva fatto il massimo e che ora si trattava di attendere soltanto i tempi della burocrazia. Parole che lasciano ben sperare in vista di una convocazione per l’Europeo: la lista preliminare di Pozzecco dovrebbe essere annunciata proprio questa settimana.

DiVincenzo, guardia di 28 anni, ha segnato 11.7 punti di media nell’ultima stagione NBA, in cui ha raggiunto anche i Playoff con Minnesota. Proprio per via delle sue origini italiane e per il colore dei capelli, il soprannome del giocatore in NBA è “The Big Ragù”.

Stiamo a vedere se davvero Donte DiVincenzo sarà nel “listone” che coach Gianmarco Pozzecco diramerà a giorni per l’Italbasket.

