Italbasket, Donte DiVincenzo ha “finto” un infortunio? La replica di Petrucci

Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è stata pubblicata un’intervista a Gianni Petrucci, che ha parlato soprattutto del Decreto Sport e delle decisioni del governo. A margine dell’intervista però al presidente FIP è stato rivolto un quesito su Donte DiVincenzo, annunciato in pompa magna come nuovo giocatore della Nazionale dopo l’ottenimento del passaporto italiano. Come tutti sappiamo, il giocatore dei Timberwolves non sarà a disposizione di Pozzecco quest’estate a causa di un infortunio al piede. Infortunio sul quale però si nutre qualche dubbio: secondo la Gazzetta, in particolare per il giornalista Mario Canfora, DiVincenzo starebbe “benissimo”.

“Chiudiamo con la Nazionale: a noi risulta che DiVìncenzo stia benissimo, altro che piede infortunato…” la punzecchiatura del giornalista. Petrucci però è stato categorico: “Mi devo fidare di un video che ci ha mandato in cui spiega i suoi problemi. Il resto sono solo illazioni”.

Insomma, il sospetto che Donte DiVincenzo abbia “finto” un infortunio per non partecipare ad EuroBasket è quantomeno diffuso. Dalle parole di Petrucci emerge anche come la FIP non abbia delle vere e proprie prove che testimonino l’infortunio, ma si basi solo su un video inviato dallo stesso giocatore.