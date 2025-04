Italbasket, Donte DiVincenzo si allontana? Si torna a parlare di Darius Thompson

Mancano pochi mesi ad EuroBasket 2025, l’ultimo torneo che Danilo Gallinari giocherà con la maglia azzurra. La volontà di far bene c’è, nonostante un roster sulla carta non al livello dei top europei: l’Italbasket potrebbe scalare qualche posizione del ranking qualora riuscisse però a naturalizzare uno dei nomi che ormai circolano da oltre un anno. Dopo il buco nell’acqua fatto con Paolo Banchero, la FIP ha sondato prima Darius Thompson (che ha preso passaporto italiano per matrimonio), poi Drew Eubanks e infine Donte DiVincenzo. Di quest’ultimo si è molto parlato anche negli scorsi mesi, con addirittura Gianmarco Pozzecco e Gigi Datome a esporsi sulla questione.

La versione, lato Italbasket, è di aver fatto tutto il necessario per avere DiVincenzo ad EuroBasket: ora tocca alla burocrazia. Burocrazia che starebbe procedendo però a rilento, le speranze di vedere il giocatore, attualmente impegnato nei Playoff NBA con Minnesota, in campo con la maglia azzurra a partire da luglio, quando inizierà il raduno, si stanno riducendo. Motivo per il quale, secondo quanto riportato da Sportando, si starebbe riaprendo clamorosamente la candidatura di Darius Thompson.

Thompson, ora in forza all’Efes, era già convocabile la scorsa estate per il Preolimpico ma l’americano non ha ancora mai indossato la maglia azzurra. In questa stagione, l’ex Brindisi ha mantenuto 9.8 punti e 4.7 assist di media in EuroLega, raggiungendo i Playoff con i club turco.