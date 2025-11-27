italbasket

Italbasket, dopo il KO contro l’Islanda due giocatori lasciano il raduno

La prima Italia di Luca Banchi è partita nel peggiore dei modi, sconfitta in “casa”, a Tortona, contro l’Islanda all’esordio nelle qualificazioni alla FIBA World Cup 2027. Gli Azzurri ora sono attesi da un impegno ancora più difficile: la trasferta contro la Lituania, domenica nel tardo pomeriggio, alle ore 18.30. Subito dopo la sirena finale che ha decretato la vittoria della formazione nordica 76-81, è stato annunciato che Matteo Librizzi e Diego Garavaglia sono stati autorizzati a lasciare il raduno. Torneranno quindi rispettivamente a Varese e a Ulm, rientrando a disposizione dei rispettivi allenatori per le partite del weekend.

Se Garavaglia non era nemmeno nei 12 di Banchi per la sfida all’Islanda, Librizzi questa sera è stato utilizzato anche se per meno di 1′, chiudendo con 0 punti ma 1 palla persa. In vista della gara contro la Lituania, gli altri “esclusi” del match di stasera, vale a dire Leonardo Candi, Riccardo Rossato e il giovane Elisèe Assui, si giocheranno il posto lasciato libero da Librizzi.

