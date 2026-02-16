procida italbasket

Italbasket, ecco la long list di Luca Banchi per le due sfide alla Gran Bretagna

Home Nazionali News
Francesco ManziLascia un Commento su Italbasket, ecco la long list di Luca Banchi per le due sfide alla Gran Bretagna

Luca Banchi ha diramato la lista preliminare dei convocati dell’Italbasket in vista delle due partite di qualificazioni alla FIBA World Cup 2027, entrambe contro la Gran Bretagna: una il 27 febbraio a Newcastle e la seconda il 2 marzo a Livorno. Ovviamente è assente Simone Fontecchio, così come alcuni dei migliori giocatori azzurri, quelli che militano in EuroLega.

Nella lista di Banchi ci sono Giordano Bortolani, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Amedeo Della Valle, Sasha Grant, John Petrucelli, Marco Spissu, Luigi Suigo, Amedeo Tessitori, Giovanni Veronesi e Luca Vincini, che si riuniranno per primi a Livorno il 23 febbraio. A seguire si aggiungeranno al gruppo anche Nico Mannion, Stefano Tonut, Diego Flaccadori, Giampaolo Ricci, Gabriele Procida, Saliou Niang, Francesco Ferrari, Momo Diouf e Nicola Akele, dopo gli impegni con Milano, Virtus Bologna e Real Madrid. Assente Alessandro Pajola per via dell’infortunio che lo terrà ai box per diverse settimane.

Ma il CT ha chiamato anche qualche giovane, che sicuramente potrebbe tornare utile in caso di forfait dei giocatori di Milano e Virtus: ci saranno Elisèe Assui, Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang e Luca Possamai, per un totale di 24 pre-convocati e 4 giovani aggregati al raduno:

Gli Azzurri finora hanno disputato due partite di qualificazioni nei mesi scorsi, con una vittoria e una sconfitta. La squadra di Banchi ha perso infatti all’esordio contro l’Islanda, salvo poi vincere contro la Lituania: per proseguire al meglio il percorso verso il Mondiale serviranno due successi contro gli inglesi.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

banchi italbasket

Luca Banchi: “Messina e Obradovic? Questo calendario uccide gli allenatori”

Francesco Manzi
procida italbasket

SUPER PROCIDA, poi decide Mannion: l’Italia vince di misura in Lituania

Francesco Manzi
Petrucci Italbasket

Gianni Petrucci: “Se i club non fanno giocare i giovani, la Federazione che cosa ci può fare?”

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.