Italbasket femminile, la lista delle convocate per gli Europei

Lo staff tecnico Azzurro coordinato da Lino Lardo ha diramato l’elenco delle 16 convocate che dal 22 maggio si raduneranno a Roma in vista dell’EuroBasket Women 2021 che si giocherà a Valencia (Spagna) e Strasburgo (Francia) dal 17 al 27 giugno.

L’Italia sarà impegnata nel girone B che si giocherà a Valencia ed esordirà il 17 giugno con la Serbia (ore 18.00), per poi affrontare il 18 il Montenegro (ore 15.00) e il 20 la Grecia (ore 18.00). Tutte le partite delle Azzurre saranno trasmesse in diretta sui canali di SkySportHD.

Queste le parole di Lino Lardo: “Abbiamo ottenuto l’accesso all’Europeo vincendo quattro partite di fila nelle bolle di Riga e Istanbul, ora vogliamo dare un senso a questa qualificazione giocando una competizione di alto livello. Avremo poco più di 20 giorni di allenamento per prepararci: ecco perché tutti insieme, squadra e staff, dovremo essere bravi a sfruttare ogni minuto del raduno. In campo dovremmo riprendere da dove abbiamo lasciato a febbraio: giocando con quello spirito di collaborazione e quell’aggressività che ci hanno contraddistinto e permesso di arrivare a Valencia”.

La formula dell’Europeo prevede che le prime classificate dei quattro gruppi accedano direttamente ai quarti di finale e che le seconde e le terze si affrontino in uno spareggio che vale l’accesso alle prime otto.

Le Azzurre incrocerebbero il girone A che include Spagna, Slovacchia, Bielorussia e Svezia. La fase finale della competizione si giocherà tutta a Valencia.

Le prime sei classificate dell’EuroBasket Women 2021 accedono al torneo pre-Mondiale che si giocherà a febbraio 2022 e che qualifica per il Mondiale in programma a Sydney (Australia) dal 22 settembre all’1 ottobre 2022.

La preparazione all’Europeo si terrà interamente a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa con l’eccezione della trasferta a Mulhouse, dove le Azzurre l’1 e il 2 giugno affronteranno la Francia. Il 10 giugno la partenza per Valencia, per l’ultimo torneo di rifinitura: l’11 l’Italia affronterà la Turchia, il giorno dopo si tornerà in campo per affrontare la Spagna.

Il 17 l’esordio delle Azzurre all’EuroBasket Women 2021.

Le Azzurre

Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Wuber Schio)

Beatrice Attura (1994, 1.75, P, Umana Reyer Venezia)

Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

Debora Carangelo (1992, 1.68, P, Umana Reyer Venezia)

Sabrina Cinili (1989, 1.91, A, Famila Wuber Schio)

Lorela Cubaj (1999, 1.96, C, Georgia Tech – USA)

Valeria De Pretto (1991, 1.85, A, Famila Wuber Schio)

Francesca Dotto (1993, 1.70, P, Famila Wuber Schio)

Martina Fassina (1999, 1.83, G, Lublin – Polonia)

Jasmine Keys (1997, 1.90, A-C, Famila Wuber Schio)

Francesca Pan (1997, 185, G-A, Umana Reyer Venezia)

Elisa Penna (1995, 1.90, A, Umana Reyer Venezia)

Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Passalacqua Ragusa)

Martina Spinelli (2002, 1.86, C, Limonta Costa Masnaga)

Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Passalacqua Ragusa)

Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, A, Fenerbahce – Turchia)

Riserve a casa:

Beatrice Barberis (1995, 1.80, A, Segafredo Zanetti Bologna)

Martina Crippa (1989, 1.78, G, Famila Wuber Schio)

Sara Crudo (1995, 1.80, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Elisa Ercoli (1995, 1.90, C, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Martina Kacerik (1996, 1.81, G, Passalacqua Ragusa)

Sara Madera (2000, 1.90, C, PF Broni 93)

Mariella Santucci (1997, 1.80, P, Passalacqua Ragusa)

Costanza Verona (1999, 1.70, P, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Lo Staff

Responsabile SSNF: Gaetano Laguardia

Team Director: Raffaella Masciadri

Allenatore: Lino Lardo

Assistenti allenatori: Giovanni Lucchesi, Massimo Romano

Video Analista: Nazareno Lombardi

Preparatore Fisico: Caterina Todeschini

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedico: Andrea Billi (dal 22 maggio al 6 giugno)

Ortopedico: Roberto Fabbrini (dal 6 al 27 giugno)

Fisioterapisti: Davide Pacor, Giampaolo Cau

Team Manager: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Videomaker: Marco Cremonini (dal 22 maggio al 3 giugno)

Il calendario del girone B

17 giugno

Italia-Serbia (ore 18.00)

Montenegro-Grecia

18 giugno

Italia-Montenegro (ore 15.00)

Serbia-Grecia

20 giugno

Italia-Grecia (ore 18.00)

Montenegro-Serbia

21 giugno

Spareggi

23 giugno

Quarti di finale

26 giugno

Semifinali

27 giugno

Finali

Il programma del raduno

22 maggio

Ore 12.00 Raduno c/o Centro Preparazione Olimpica CONI, Largo G. Onesti 1

Ore 16.30-18.30 Allenamento

23 maggio

Ore 9.00-11.00 Allenamento

Ore 18.00-21.00 Allenamento

24 maggio

Ore 8.30-11.00 Allenamento

Ore 15.30-17.30 Allenamento

25 maggio

Ore 14.30-17.30 Allenamento

26 maggio

Ore 14.30-17.00 Allenamento

27 maggio

Ore 9.00-12.00 Allenamento

Ore 16.30-19.00 Allenamento

28 maggio

Ore 9.30-12.00 Allenamento

Ore 18.00 Partita amichevole

29 maggio

Ore 16.00-19.00 Allenamento

30 maggio

Ore 9.00-12.00 Allenamento

Ore 18.30-21.00 Allenamento

31 maggio

Ore 8.45 Volo Roma-Zurigo e trasferimento in pullman a Mulhouse (Francia)

1 giugno

Ore 10.00-11.00 Allenamento

Ore 18.00 Amichevole Italia-Francia

2 giugno

Ore 10.00-11.00 Allenamento

Ore 18.00 Amichevole Italia-Francia

3 giugno

Ore 11.00 Volo Zurigo-Roma e trasferimento al CPO

4 giugno

Ore 9.00-12.00 Allenamento

5 giugno

Ore 14.00-17.00 Allenamento

6 giugno

Ore 9.00-12.00 Allenamento

Ore 16.30-19.00 Allenamento

7 giugno

Ore 9.00-12.30 Allenamento

Ore 18.30-21.00 Allenamento

8 giugno

Ore 16.00-19.00 Allenamento

9 giugno

Ore 9.00-12.00 Allenamento

Ore 16.00-19.00 Allenamento

10 giugno

Ore 9.00 Volo Roma-Madrid e trasferimento a Valencia (Spagna)

Ore 21.00 Allenamento

11 giugno

Ore 10.00-11.00 Allenamento

Ore 20.00 Amichevole Italia-Turchia

12 giugno

Ore 10.00-11.00 Allenamento

Ore 20.00 Amichevole Italia-Spagna

13 giugno

Allenamenti (orari da definire)

14 giugno

Ore 11.35-12.35 Allenamento

Ore 17.55-19.55 Allenamento

15 giugno

Ore 10.00-11.20 Allenamento

Ore 16.20-17.40 Allenamento

16 giugno

Ore 11.35-12.55 Allenamento

Ore 17.55-19.15 Allenamento

17 giugno

Ore 10.30-11.15 Allenamento

Ore 18.00 Italia-Serbia (EuroBasket Women)

18 giugno

Ore 8.00-8.45 Allenamento

Ore 15.00 Italia-Montenegro (EuroBasket Women)

19 giugno

Ore 10.30-11.20 Allenamento

Ore 16.20-17.40 Allenamento

20 giugno

Ore 9.30-10.15 Allenamento

Ore 18.00 Italia-Grecia (EuroBasket Women)

21-27 giugno

Allenamenti e gare da definire

28 giugno

Rientro in Italia

I precedenti con le avversarie del girone

Grecia: 23 gare (14 vinte, 9 perse)

L’ultima sfida: 3 giugno 2017, Amichevole, Roma, Italia-Grecia 70-59

Montenegro: 4 partite (3 vinte, 1 persa)

L’ultima sfida: 23 novembre 2016, EuroBasket Women 2017 Qualifiers, Podgorica (Montenegro), Montenegro-Italia 66-57

Serbia: 6 partite (2 vinte, 4 perse)

L’ultima sfida: 26 giugno 2013, EuroBasket Women 2013, Orchies (Francia). Serbia-Italia 85-79

Tutti i gironi

Girone A

Spagna, Svezia, Bielorussia, Slovacchia

Girone B

Serbia, Italia, Montenegro, Grecia

Girone C

Belgio, Slovenia, Turchia, Bosnia Erzegovina

Girone D

Francia, Russia, Repubblica Ceca, Croazia

Ufficio Stampa Fip

Foto: FIBA

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.