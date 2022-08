Italbasket, finalmente i 12 convocati per Eurobasket

È finalmente stato diramato il roster ufficiale dell’Italbasket per l’ultimo impegno di agosto contro la Georgia, ma soprattutto per Eurobasket 2022. Dopo la gara vinta contro l’Ucraina, il CT Gianmarco Pozzecco ha deciso che l’ultimo a lasciare il gruppo azzurro sarà Amedeo Tessitori, che nelle ultime partite non aveva giocato per scelta tecnica.

Gli Azzurri saranno quindi capitanati dai soliti Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Nico Mannion e Luigi Datome. Chi invece è stato convocato “ai danni” di Tessitori sono Tommaso Baldasso e Paul Biligha: il duo Olimpia parteciperà all’Europeo.

I 1️⃣2️⃣ Azzurri ✨ Il CT Pozzecco ha annunciato i 12 che scenderanno in campo domani alle 20:30 al PalaLeonessa contro la 🇬🇪 per la sfida di qualificazione alla @FIBAWC e la prossima settimana al Forum di Milano per @EuroBasket. Amedeo Tessitori autorizzato a lasciare il raduno. pic.twitter.com/fdD9omF0gk — Italbasket (@Italbasket) August 26, 2022

L’Italbasket esordirà il 2 settembre al Forum di Assago contro l’Estonia alle ore 21.