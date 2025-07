Italbasket, Fontecchio benedice la presenza di Gallinari e DiVincenzo

Simone Fontecchio arriverà fra una settimana al training camp dell’Italbasket. I giocatori NBA, infatti, possono svolgere al massimo quattro settimane di preparazione con le nazionali perciò manca anche Donte DiVincenzo. Assente anche Danilo Gallinari, impegnato nei playoff a Porto Rico.

Fontecchio ha parlato della presenza del Gallo e di “Big Ragù” ma anche del girone che attende l’Italbasket a Cipro.

Sono entusiasta del ritorno di Gallinari e dell’arrivo di DiVincenzo, che potrà darci un contributo davvero importante. Va riconosciuto il merito alla Federazione, che ha svolto un lavoro eccellente, in particolare grazie all’impegno di Gigi Datome. L’obiettivo è superare la prima fase, anche se ci aspetta un girone tosto con avversarie come Spagna e Grecia, ma anche Bosnia e Georgia sono squadre da non sottovalutare. Sarà fondamentale affrontare ogni partita con la massima attenzione e prepararci al meglio.