Italbasket, Fontecchio e i suoi “fratelli”: le 10 migliori performance individuali All-Time degli Azzurri

Con i 39 punti segnati contro la Bosnia ed Erzegovina a EuroBasket 2025, Simone Fontecchio ha scritto una nuova pagina di storia dell’Italbasket.

L’ala azzurra non solo ha guidato la squadra a un successo fondamentale per il cammino europeo, ma ha anche firmato la miglior prestazione individuale di un italiano agli Europei e la sesta assoluta nella storia della Nazionale.

L’impresa di Fontecchio si inserisce in una tradizione fatta di grandi bomber che hanno lasciato il segno con la canotta azzurra.

Le più alte prestazioni individuali con l’Italbasket

Ecco la classifica aggiornata dei migliori highest individual scoring games con la maglia della Nazionale italiana:

46 punti – Antonello Riva (29 ottobre 1987 vs Svizzera)

45 punti – Lino Cappelletti (15 settembre 1956 vs Svezia)

41 punti – Antonello Riva (8 agosto 1990 vs Brasile)

40 punti – Claudio Malagoli (25 maggio 1978 vs Turchia)

40 punti – Antonello Riva (10 agosto 1984 vs Uruguay)

39 punti – Simone Fontecchio (31 agosto 2025 vs Bosnia ed Erzegovina)

39 punti – Antonello Riva (18 luglio 1986 vs Israele)

38 punti – Fabrizio Della Fiori (16 luglio 1978 vs Unione Sovietica)

37 punti – Gianfranco Lombardi (28 settembre 1963 vs Spagna)

36 punti – Andrea Bargnani (2 settembre 2011 vs Lettonia)

36 punti – Carlton Myers (3 dicembre 1997 vs Svezia)

Fontecchio, record dopo 35 anni

L’ultima prestazione di un giocatore azzurro così dominante in termini realizzativi risaliva agli anni Ottanta con Antonello Riva, il miglior marcatore della storia dell’Italbasket. Dopo 35 anni, Fontecchio è riuscito a riportare un italiano tra i top scorer internazionali, confermando la sua crescita costante e il ruolo da leader indiscusso di questa Nazionale.

Una tradizione di grandi realizzatori

Dai pionieri come Cappelletti e Lombardi, passando per gli anni d’oro di Riva, fino ai moderni bomber come Bargnani, Myers e oggi Fontecchio, l’Italia ha sempre avuto giocatori capaci di lasciare il segno con prestazioni individuali memorabili.

Speriamo che la prestazione di ieri sera di Fontecchio sia la prima di tante in questo EuroBasket perché il piazzamento finale dell’Italbasket dipenderà in maniera indissolubile dalle sue prestazioni, positive o negative.