Italbasket, Fontecchio suona la carica: “Bello essere qui con il gruppo di sempre”

Attesa quasi terminata per l’Italbasket che si appresta a iniziare il suo cammino negli Europei.

Azzurri impegnati a Cipro il 28 Agosto nel match di esordio con la Grecia. A suonare la carica alla vigilia ci pensa Simone Fontecchio. In una breve intervista con Sky Sport, la stella dell’Italia ha parlato del bel gruppo che compone la nazionale, dell’apporto importante delle nuove leve e del confronto con Giannis Antetokounmpo.

Il gruppo è sempre lo stesso, questa è la cosa bella. Abbiamo aggiunto dei giovani che ci danno una mano a livello di energia e intensità, siamo pronti, ci stiamo allenando bene, il grande giorno è quasi arrivato, speriamo di cominciare nel migliore dei modi. Giannis? Gioca competizioni FIBA quasi ogni anno, ormai è abituato a questo di pallacanestro, noi ci stiamo preparando al meglio.