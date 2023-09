Italbasket, Fontecchio: “USA partita perfetta, noi siamo stanchi di uscire sempre ai quarti”

Simone Fontecchio analizza con grande lucidità la sconfitta dell’Italbasket contro Team USA.

Nelle parole del leader della nazionale azzurra anche tanta amarezza per un’altre eliminazione ai quarti di finale, come riportato da Sportando.

C’è poco da commentare: loro hanno giocato la partita perfetta, noi non abbiamo fatto mai canestro. Abbiamo provato a metterci un po’ di energia all’inizio e nel terzo quarto ma oggi gli Stati Uniti si sono passati la palla molto di più rispetto alle gare precedenti. Sono stai impeccabili fin dall’inizio, erano molto coesi e concentrati, averli affrontati dopo una sconfitta non ha aiutato. Ci siamo stancati di perdere ai quarti, arriviamo di nuovo fra le migliori otto ma questo risultato deve spingerci a fare meglio, ad andare ancora più avanti. Adesso pensiamo alle ultime due partite di Datome, per lui e per noi sono molto importanti, le giocheremo con la stessa voglia di sempre.