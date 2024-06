Italbasket, Gallinari: “Siamo stanchi e sfavoriti ma possiamo farcela”

Danilo Gallinari proverà a trascinare l’Italbasket alle Olimpiadi.

Finalmente il Gallo, dopo un anno perso per infortunio e una stagione con poco spazio in NBA, potrà tornare a essere protagonista. Il PreOlimpico potrebbe regalare agli Azzurri un biglietto per Parigi e a Gallinari una vetrina per ottenere un nuovo contratto negli USA, cosa che egli stesso ha dichiarato di desiderare.

Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, il Gallo ha parlato anche delle prospettive della nazionale.