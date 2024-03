Italbasket, i 12 che Pozzecco dovrebbe portare al Pre-Olimpico secondo noi VOL. 2

Poco più di 1 mese fa scrivevamo quelli che secondo noi erano i 12 che Gianmarco Pozzecco avrebbe dovuto convocare con l’Italbasket per il Pre-Olimpico di San Juan e ora vogliamo aggiornare questa “selezione”, considerando le ultime prestazioni degli Azzurri.

ESTERNI

Daniel Hackett resta la miglior point guard italiana in circolazione però sta avendo un po’ di acciacchi fisici e quindi questi potrebbero influire sulla sua decisione di fare un ultimo tango con la maglia Azzurra, motivo per cui al momento ci sentiamo di lasciarlo fuori dai 12. A questo punto quindi Marco Spissu rientrerebbe sicuramente tra i 12 e, conoscendo Pozzecco, lo inserirebbe senza dubbio nella formazione titolare. Come backup sempre Alessandro Pajola e Nico Mannion come jolly, con Matteo Spagnolo possibile sostituto in caso di forfait dell’ultimo minuto di qualcuno dei 3 precedentemente citati. Per quanto riguarda le guardie, tutto confermato, con Marco Belinelli titolare, Stefano Tonut cambio e Gabriele Procida a viaggiare tra la guarda e l’ala piccola.

ALI

Simone Fontecchio è la garanzia, anche se sta per vivere l’estate più importante della sua vita perché potrebbe firmare il contratto della vita in NBA. Non saremmo totalmente stupiti se decidesse di prendersi un’estate di pausa, anche se speriamo di no e quindi per il momento lo contiamo. Come backup, a oggi, più che Alessandro Gentile, ci vediamo bene Awudu Abass, che può giocare sia da ala piccola sia da ala forte all’occorrenza come “quattro” tattico. Preferiamo il comasco perché sta giocando una buonissima stagione con una formazione che sta competendo per i playoff di EuroLega e per lo Scudetto e perché aggiungerebbe un quid difensivo in più, bilanciando attacco e difesa.

LUNGHI

Tutto sommato non ci dispiacerebbe avere Drew Eubanks ma alla fine crediamo che non naturalizzeremo nessuno e quindi il pacchetto lunghi sarà composto da Nicolò Melli, Achille Polonara, che ha dato dei buoni segnali di ripresa ultimamente, Danilo Gallinari e Amedeo Tessitori, essendo l’unico centro vero di stazza. Leonardo Totè purtroppo si è infortunato e dovrà stare fuori fino a fine aprile e Giampaolo Ricci non sta vivendo per niente la sua miglior stagione. Diciamo che le scelte tra i lunghi sono abbastanza obbligate, sperando che il Gallo confermi la sua volontà di giocare il Pre-Olimpico e poi eventualmente l’Olimpiade.

Qui di seguito trovate i 12 che Pozzecco dovrebbe convocare con l’Italbasket al Pre-Olimpico secondo noi:

PG: Spissu, Pajola, Mannion

G: Belinelli, Tonut, Procida

AP: Fontecchio, Abass

AG: Melli, Polonara

C: Gallinari, Tessitori