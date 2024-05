Italbasket, i 12 che Pozzecco dovrebbe portare al Pre-Olimpico secondo noi VOL. 4

Siamo a fine maggio e il Pre-Olimpico è vicinissimo per l’Italbasket. Purtroppo, più passano i mesi, più questo aggiornamento peggiora perché gli infortunati aumentano a dismisura. QUI la precedente versione per rinfrescarvi la memoria.

Abbiamo iniziato con Gabriele Procida, poi siamo passati dall’altro berlinese, Matteo Spagnolo, e lo scorso weekend è arrivata la tristissima notizia dell’operazione al piede di Simone Fontecchio, che lo obbligherà a saltare il Pre-Olimpico con l’Italbasket. Proviamo comunque a stilare i 12, anche se andare a Parigi sarà complicatissimo per Gianmarco Pozzecco e i suoi ragazzi.

ESTERNI

Partiamo da una notizia: Darius Thompson ha ottenuto il passaporto italiano. Per come siamo messi in questo momento, la convocazione di Darius Thompson è diventata obbligatoria. Insieme a lui dobbiamo dare per scontati Nico Mannion e Marco Spissu che chiuderebbero così il pacchetto point guard, considerando che Daniel Hackett al 99,9% non ci sarà. La guardia titolare, vedendo le risposte dell’MVP della regular season di LBA, Marco Belinelli, a una possibile convocazione, sarà anche questa estate Stefano Tonut dell’Olimpia EA7 Milano. A completare gli esterni sicuramente Alessandro Pajola e probabilmente Amedeo Della Valle, anche se non è mai stato convocato da Pozzecco. Tra tutti quelli rimasti, probabilmente è quello che dà maggiori garanzie almeno offensive.

ALI

L’ala piccola titolare è senza dubbio il problema più grande, per oggi e anche per domani. Senza Simone Fontecchio per il motivo che abbiamo scritto sopra e il ritiro di Gigi Datome la scorsa estate, non abbiamo grandi alternative. In questo momento l’unico che potrebbe occupare quel ruolo è Awudu Abass, che ha vissuto una buonissima stagione alla Virtus Bologna dopo un paio di annate difficili. Insieme a lui ci pare scontata la convocazione di Gianpaolo Ricci, un pretoriano dalla compagine azzurra, sia ai tempi di Meo Sacchetti sia nelle spedizioni di Pozzecco. Una possibile alternativa, che sarebbe in linea con quello che ha fatto Pozzecco l’estate scorsa con Riccardo Visconti e Momo Diouf, è quella di Dame Sarr, italiano classe 2006 che milita nel Barcelona. L’ex Orange1 Bassano ha già giocato con la Nazionale sperimentale e quest’estate potrebbe vivere un’avventura con la maggiore, magari senza convocazione finale. Oppure sì, vista la concorrenze e la volontà di lanciare i giovani.

LUNGHI

In questo reparto possiamo essere messi o molto bene o molto male. Dipende da alcune situazioni. La più importante si chiama Danilo Gallinari. La presenza del giocatore NBA dei Milwaukee Bucks potrebbe fare la differenza in senso positivo, mentre la sua assenza sarebbe un grave problema. Insieme a lui ci saranno sicuramente Nicolò Melli, neo capitano azzurro, e Achille Polonara. L’ultimo posto dovrebbe essere occupato da Amedeo Tessitori, anche se l’estate scorsa il Poz ha preferito convocare Luca Severini, il quale è stato decisivo contro la Serbia con quella magica tripla dall’angolo nel quarto quarto.

Qui di seguito trovate i 12 che Pozzecco dovrebbe convocare con l’Italbasket al Pre-Olimpico secondo noi ad oggi:

PG: Thompson, Mannion, Spissu

G: Tonut, Pajola, Della Valle

AP: Abass, Ricci

AG: Melli, Polonara

C: Gallinari, Tessitori