Italbasket, i 12 convocati per la gara contro la Spagna

C’è grandissima attesa per la sfida che domani sera, alle 21, vedrà di fronte Italbasket e Spagna a Pesaro, per la prima partita della seconda fase delle Qualificazioni alla World Cup 2023. Gli Azzurri, che nelle scorse ore hanno perso due giocatori che probabilmente avrebbero fatto parte del roster, hanno reso noti nel pomeriggio i 12 convocati per la gara più importante di questa finestra di qualificazioni.

A guidare il gruppo ci sono i giocatori che avevano già partecipato all’ultimo EuroBasket: Nico Mannion, già da qualche giorno in azzurro, Paul Biligha, Alessandro Pajola, Marco Spissu, Tommaso Baldasso e Giampaolo Ricci. Spazio anche per Luca Severini e Guglielmo Caruso, protagonista di un buon inizio di stagione con Varese: John Petrucelli è il naturalizzato scelto da Pozzecco.

I 1️⃣2️⃣ Azzurri per 🇮🇹-🇪🇸 Il CT Gianmarco Pozzecco ha annunciato i 12 convocati che domani alle 21:00 scenderanno sul parquet della VitriFrigo Arena di Pesaro per la sfida di qualificazione alla @FIBAWC contro i Campioni d’Europa della Spagna!#Italbasket | #FIBAWC pic.twitter.com/uVNbF4Hoi9 — Italbasket (@Italbasket) November 10, 2022

Ovviamente nella lista non potevano essere inseriti i giocatori di EuroLega, fatta eccezione per quelli di Milano e Virtus Bologna che hanno giocato ieri proprio per evitare contemporaneità. Assenti dunque Gabriele Procida, Achille Polonara e ovviamente gli NBA, così come Nicolò Melli e Luigi Datome, out causa febbre.