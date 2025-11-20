Italbasket, i primi convocati di Luca Banchi in vista delle qualificazioni al Mondiale

Tra una settimana l’Italbasket inizierà il suo percorso verso la FIBA World Cup 2027, con due impegni subito complicati: contro Islanda e Lituania. Gli Azzurri esordiranno sotto la guida del CT Luca Banchi, che a settembre ha sostituito Pozzecco post-EuroBasket: il nuovo coach della Nazionale oggi ha diramato la lista di 17 pre-convocati per le due partite di qualificazioni, con non poche sorprese.

Innanzitutto tra i prescelti c’è, simbolicamente, Achille Polonara, che il mese scorso ha vissuto giorni critici dopo il trapianto di midollo osseo. Il giocatore, sotto contratto con la Dinamo Sassari, era stato convocato anche da Pozzecco la scorsa estate: un gesto che dimostra vicinanza da parte di tutta la Nazionale, in questo caso sarà anche capitano. Poi ci sono tanti giovani, alcuni debuttanti come Luigi Suigo, Diego Garavaglia, Luca Vincini e Francesco Ferrari. Ritorna in azzurro Amedeo Della Valle, che per anni non era stato considerato da Pozzecco: il leader della Pallacanestro Brescia sarà tra i veterani di questa squadra, insieme a Stefano Tonut, John Petrucelli, Amedeo Tessitori, Nicola Akele e Tommaso Baldasso.

Completano la lista Gabriele Procida, che sarà uno dei giocatori di spicco di questa Nazionale, Leonardo Candi, Davide Casarin, Matteo Librizzi, Riccardo Rossato e Sasha Grant. Appuntamento quindi al 27 novembre a Tortona per la sfida all’Islanda e il 30 novembre, a Kleipeda, per la gara contro la Lituania.

