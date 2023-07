Italbasket, i tifosi hanno criticato molte scelte di coach Pozzecco

Nella giornata di ieri Gianmarco Pozzecco ha annunciato i 16 che parteciperanno al ritiro di Folgaria con l’Italbasket in vista della preparazione mondiale in Asia, con inizio dell’avventura per l’Italia nelle Filippine, capitale del basket orientale.

Pozzecco ha preso delle scelte che sono state molto criticate dai tifosi dell’Italbasket, come possiamo leggere sotto al posto Instagram del profilo ufficiale della Nazionale:

“Biligha serve come il pane in questa squadra”.

“ma come mio padre Paul Biligha non è stato convocato?!”

“Biligha viene diretto al mondiale allora”.

“Della Valle? Biligha? tex? Petrucelli? boh, ora tagliate Spagnolo e Procida ed abbiamo fatto tutto al contrario”.

Come avete avuto modo di leggere, la critica più forte è non aver chiamato nei 16 “mio padre” Paul Biligha. Il centro dell’Olimpia Milano ha avuto poco spazio con l’EA7 quest’anno ma in Nazionale ha sempre fatto bene e ha sempre dimostrato di poterci stare a certi livelli. Probabilmente Pozzecco ha voluto dare un tocco di gioventù all’Italbasket e ha deciso di puntare su Guglielmo Caruso – neo compagno di squadra di Biligha – e Luca Severini.

Altri nomi citati nei commenti sono: Amedeo Della Valle, Amedeo Tessitori, John Petrucelli e Marco Belinelli. Quest’ultimi – bisogna dire – con meno intensità rispetto a Paul Biligha.