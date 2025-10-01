Luca Banchi

Italbasket, il nuovo staff: ecco gli assistenti di Luca Banchi

Home Nazionali News
Roberto CaporilliLascia un Commento su Italbasket, il nuovo staff: ecco gli assistenti di Luca Banchi

Con la nomina di Luca Banchi a commissario tecnico dell’Italbasket, cambierà anche lo staff azzurro.

Addio a Pozzecco e agli assistenti che lo hanno accompagnato durante il suo triennio, in primis Edoardo Casalone e Federico Fucà ma anche Giuseppe Poeta e Riccardo Fois. Quest’ultimo però potrebbe mantenere un incarico di consulenza per supervisionare i tanti italiani che giocano negli Stati Uniti, oltre a potenziali talenti emergenti con antenati del Bel Paese.

Ad accompagnare Banchi, dunque, ci saranno Adriano Vertemati (attuale coach di Udine), Marco Ramondino che al momento è libero da impegni con i club e Iacopo Squarcina, ex assistente alla Virtus Bologna, da qualche mese a Tortono con un ruolo analogo.

Per tutti e tre esordio in concomitanza con quello di Banchi nelle sfide con Islanda e Lituania di fine Novembre, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2027. Venerdì 3 Ottobre la prima conferenza stampa dell’allenatore toscano.

Roberto Caporilli
Latest posts by Roberto Caporilli (see all)

Related Posts

luca banchi

Italbasket, ora è ufficiale: Luca Banchi è il nuovo CT

Francesco Manzi
luca banchi lettonia italbasket

Italbasket, Luca Banchi sempre più vicino alla panchina…

Alessandro Saraceno
luca banchi

Gianni Petrucci svela quando potrebbe arrivare la “fumata bianca” per Luca Banchi CT della Nazionale

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.