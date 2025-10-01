Italbasket, il nuovo staff: ecco gli assistenti di Luca Banchi

Con la nomina di Luca Banchi a commissario tecnico dell’Italbasket, cambierà anche lo staff azzurro.

Addio a Pozzecco e agli assistenti che lo hanno accompagnato durante il suo triennio, in primis Edoardo Casalone e Federico Fucà ma anche Giuseppe Poeta e Riccardo Fois. Quest’ultimo però potrebbe mantenere un incarico di consulenza per supervisionare i tanti italiani che giocano negli Stati Uniti, oltre a potenziali talenti emergenti con antenati del Bel Paese.

Ad accompagnare Banchi, dunque, ci saranno Adriano Vertemati (attuale coach di Udine), Marco Ramondino che al momento è libero da impegni con i club e Iacopo Squarcina, ex assistente alla Virtus Bologna, da qualche mese a Tortono con un ruolo analogo.

Per tutti e tre esordio in concomitanza con quello di Banchi nelle sfide con Islanda e Lituania di fine Novembre, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2027. Venerdì 3 Ottobre la prima conferenza stampa dell’allenatore toscano.