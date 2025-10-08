Italbasket Gallinari EuroBasket 2025

Italbasket, il retroscena: Pozzecco non voleva convocare Gallinari?

Roberto CaporilliLascia un Commento su Italbasket, il retroscena: Pozzecco non voleva convocare Gallinari?

Spuntano conferme su una indiscrezione circolata per diversi giorni: Gianmarco Pozzecco avrebbe avuto diversi dubbi riguardo la convocazione agli Europei di Danilo Gallinari.

Lo ha fatto intendere il Gallo in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

C’è stato un periodo in cui non avevo la certezza di far parte della Nazionale. La situazione è rimasta in bilico fino a quando il ct non mi ha chiamato per dirmi che sarei stato tra i 12 convocati per l’Europeo. Ho vissuto quei giorni abbastanza male, non pensavo ci fossero dubbi sulla mia presenza. Ero andato a Portorico proprio per farmi trovare pronto, avevo vinto il campionato da MVP ma sembrava non bastasse. Quando sono arrivato con Pozzecco ho chiarito tutto: è stato trasparente nel dirmi cosa si aspettava da me e ho accettato il ruolo. Preferisco chi è diretto e non gira intorno alle cose. Al mio arrivo ero un po’ scosso, non mi era mai successa una cosa del genere però mi sono inserito velocemente nel gruppo e mi sono sentito subito a mio agio.

Gallinari poi ha parlato del presunto screzio fra il Poz e Gigi Datome (con il coinvolgimento anche di Nik Melli) poco prima dell’Europeo.

Non so se ci sia stato un vero battibecco ma tutti noi sapevamo che Pozzecco avrebbe lasciato, anche perché il suo contratto era in scadenza. In ogni squadra ci sono momenti del genere, potrei raccontarvi quelli nella Spagna che comunque ha vinto tutto. Se queste cose non accadono, significa che c’è un problema perché manca il confronto diretto.

[Foto: FIBA]

