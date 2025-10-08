Italbasket, il retroscena: Pozzecco non voleva convocare Gallinari?

Spuntano conferme su una indiscrezione circolata per diversi giorni: Gianmarco Pozzecco avrebbe avuto diversi dubbi riguardo la convocazione agli Europei di Danilo Gallinari.

Lo ha fatto intendere il Gallo in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

C’è stato un periodo in cui non avevo la certezza di far parte della Nazionale. La situazione è rimasta in bilico fino a quando il ct non mi ha chiamato per dirmi che sarei stato tra i 12 convocati per l’Europeo. Ho vissuto quei giorni abbastanza male, non pensavo ci fossero dubbi sulla mia presenza. Ero andato a Portorico proprio per farmi trovare pronto, avevo vinto il campionato da MVP ma sembrava non bastasse. Quando sono arrivato con Pozzecco ho chiarito tutto: è stato trasparente nel dirmi cosa si aspettava da me e ho accettato il ruolo. Preferisco chi è diretto e non gira intorno alle cose. Al mio arrivo ero un po’ scosso, non mi era mai successa una cosa del genere però mi sono inserito velocemente nel gruppo e mi sono sentito subito a mio agio.