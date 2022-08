Gianmarco Pozzecco ha scelto Amedeo Tessitori come sostituto nel roster dell’Italbasket di Danilo Gallinari però concretamente sappiamo che non sarà lui a ritagliarsi minuti in campo al posto del neo giocatore dei Boston Celtics ma Pippo Ricci. L’ex Virtus Bologna, ora in forza all’Umana Reyer Venezia, sarà il dodicesimo e giocherà un paio di minuti di media al massimo, a meno di altri infortuni ma che speriamo non succedano.

La duttilità di Pippo Ricci

Pippo Ricci può giocare sia da 3 sia da 4 e, prima dell’infortunio di Gallinari, era il decimo della rotazioni italiane, sesto tra le sei ali convocate. Ora naturalmente ha guadagnato una posizione nelle gerarchie e dovrà giocherà minuti da 4 in quintetti piccoli con Melli o Polonara da centri, che tutto sono tranne che centri. Purtroppo dobbiamo fare di necessità, virtù perché altre alternative valide non ce ne sono.

L’esperienza olimpica

Non è la prima volta però che Ricci ha questo ruolo perché anche l’anno scorso a Tokyo è stato grande protagonista della cavalcata, soprattutto nel quarto periodo del Quarto di Finale con la Francia: giocò 11 minuti ed ebbe in mano anche la tripla del possibile 76 pari a 74 secondi dal termine. Meo Sacchetti decise di non privarsi di lui quasi fino alla fine perché, pur essendo la metà dei lunghi francesi, con la sua astuzia riuscì più volte a mettere in difficoltà, difensivamente parlando, Rudy Gobert.

Melli e Polonara, i veri sacrificati

La probabile secondo unit Azzurra sarà composta da Pajola, Mannion, Datome, Ricci e uno tra Polonara e Melli. Il due volte campione d’Italia, una con Bologna e una con Milano, si alternerà nel ruolo di ala forte con capitan Gigi Datome, il quale è un 3 naturale che però sa giocare da 4 in situazioni di necessità. Come questa. I veri sacrificati alla fine sono Nicolò Melli e Achille Polonara. Il primo non giocherà mai nel suo vero ruolo, ovvero l’ala forte, mentre il secondo dovrà spesso giocare da 5 tattico insieme a Fontecchio, Datome e Ricci sulle ali.

Pozzecco lo conosce bene

Stiamo a vedere se Pippo Ricci, che ben conosce coach Gianmarco Pozzecco, avendoci lavorato un anno intero insieme a Milano, riuscirà a ripagare la fiducia che, volente o nolente, l’ex Dinamo Sassari e Fortitudo Bologna gli concederà. Di certo in questi anni a Bologna e a Milano ha maturato grande esperienza, ora dovrà metterla in pratica con la maglia dell’Italia.

