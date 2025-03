Italbasket in terza fascia nei sorteggi per gli Europei 2025

Il 27 Marzo a Riga si terranno i sorteggi dei gironi per gli Europei 2025.

Dopo l’aggiornamento del ranking FIBA, la federazione internazionale ha stabilito anche quali saranno le fasce che verranno usate per comporre i gironi. L’Italbasket verrà inserita nella terza fascia insieme a Montenegro, Polonia e Repubblica Ceca. Queste tre nazionali, dunque, non potranno incrociare il cammino degli Azzurri nella prima fase. In prima fascia ci sono i campioni del Mondo della Germania, i vice-campioni olimpici della Francia, i campioni europei in carica della Spagna e la Serbia, squadra che è al secondo posto nel ranking mondiale.

Nel secondo gruppo altre squadre estremamente temibili come Lettonia, Lituania, Slovenia e Grecia.

Queste le sei fasce da cui verranno composti i quattro gironi da sei squadre ciascuno.

Fascia 1: Serbia, Germania, Francia, Spagna

Fascia 2: Lettonia, Lituania, Slovenia, Grecia

Fascia 3: Italia, Montenegro, Polonia, Cechia

Fascia 4: Finlandia, Georgia, Turchia, Israele

Fascia 5: Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Estonia, Gran Bretagna

Fascia 6: Svezia, Islanda, Portogallo, Cipro

Le fasi a gironi si giocheranno in Lettonia, Polonia, Islanda e Cipro. La fase finale, invece, si disputerà a Riga. Vi accedono le prime quattro di ogni gruppo.

Foto: FIBA