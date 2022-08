Italbasket, iniziato il ritiro in vista degli Europei

È iniziato oggi a Pinzolo il ritiro della Nazionale di basket in vista degli Europei.

Un mese esatto di preparazione per gli uomini di Pozzecco prima di scendere in campo a Milano per il girone degli Europei.

Oggi i 17 scelti dal commissario tecnico si sono ritrovati sulle Dolomiti per iniziare il loro percorso di preparazione. Le prime foto del raduno ritraggono il coach ad accogliere i giocatori, primo fra tutti Simone Fontecchio, fresco di firma per gli Utah Jazz. Da oggi inizia il sogno azzurro dell’Italbasket.

