Nella giornata di oggi Luca Banchi ha annunciato i 24 pre-convocati dai quali estrapolerà poi i 12 giocatori che scenderanno in campo settimana prossima nelle partite contro Turchia e Serbia, fondamentali per il percorso azzurro verso la FIBA World Cup dell’anno prossimo. Le sorprese non mancano, mentre sono assenti ovviamente Simone Fontecchio, Saliou Niang, Luigi Suigo e i principali giocatori di EuroLega all’estero, come Nicolò Melli e Matteo Spagnolo.

Tra i 24, sono 8 i giocatori classificati come “a disposizione”, tra i quali quelli di Milano e Virtus Bologna che si uniranno alla Nazionale in ritardo perché dovranno giocare le partite in EuroLega del 24 novembre. Appartengono a questa lista Momo Diouf, Giampaolo Ricci, Darius Thompson, Francesco Ferrari e Tommaso Baldasso, ma anche Alessandro Pajola, Gabriele Procida e Alessandro Cappelletti, finora autore di un grande campionato con Treviso.

Nei restanti 16 compare Awudu Abass, che sta per passare alla Virtus Bologna dopo non essere mai sceso in campo in questa stagione con Dubai, oltre a giovani molto promettenti come Andrea Loro e Cheick Niang, fratello di Saliou. Al loro fianco dei punti fissi della nostra Nazionale negli ultimi anni come Nico Mannion, Amedeo Tessitori, Marco Spissu, John Petrucelli, Stefano Tonut, Nicola Akele e Guglielmo Caruso.

La lista completa: