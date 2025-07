Italbasket, la “nazionale degli esclusi”: ecco i 12 assenti

L’Italbasket ha diramato le convocazioni per il prossimo raduno, e come sempre non sono mancate le discussioni. Ogni lista ufficiale porta con sé inevitabili esclusioni, e quest’anno non fa eccezione: restano fuori nomi importanti che avrebbero potuto dire la loro con la maglia Azzurra.

Abbiamo provato a immaginare una vera e propria “nazionale degli esclusi” di Italbasket, con giocatori che militano in Serie A e hanno esperienza europea.

Gli esterni

Partiamo dalla cabina di regia. Il nome più discusso è quello di Nico Mannion che, dopo stagioni altalenanti alle Virtus Bologna, ha ritrovato se stesso in quel di Milano ma resta comunque fuori dal giro Azzurro. Con lui anche Alessandro Cappelletti, reduce da una buonissima stagione a Sassari, e il giovane Matteo Librizzi, capitano e promessa di Varese. Tre profili diversi ma accomunati da creatività e capacità di costruire gioco.

Il reparto guardie è quello che fa più rumore. Amedeo Della Valle, miglior realizzatore italiano in Serie A, non è nella lista dei convocati: un’assenza che farà discutere. Con lui restano fuori due difensori di alto livello come John Petrucelli e David Cournooh. Tanti punti nelle mani e un mix di esperienza e dinamismo che avrebbe fatto comodo.

Ali: quanta qualità fuori dal gruppo Azzurro

Qui troviamo alcuni dei nomi più noti. Awudu Abass, reduce da una stagione a Dubai, non vestirà la maglia della Nazionale. Restano fuori anche Davide Alviti, tiratore perimetrale che ha fatto bene a Varese dopo l’avventura milanese, e Andrea Pecchia, ala duttile che a Trento ha trovato una bella dimensione per la Serie A, tanto da ricevere la chiamata di Tortona.

Lunghi: forse l’esclusione più incredibile

Qui l’esclusione eccellente è quella di Leonardo Totè, lungo moderno capace di giocare vicino a canestro ma anche di aprire il campo. Una pedina che avrebbe dato profondità sotto le plance, specialmente dopo la meravigliosa annata in quel di Napoli, tanto da meritarsi la chiamata di Milano. Poi Jeff Brooks, da un po’ fuori dal giro della Nazionale ma reduce comunque da una buona annata a Trieste, con tanto di conferma per la prossima stagione. E infine Grant Basile, protagonista assoluto della promozione di Cantù dalla Serie A2 alla Serie A e già nel giro della Nazionale maggiore.

PG: Mannion, Cappelletti, Librizzi

G: Della Valle, Petrucelli, Cournooh

AP: Abass, Alviti, Pecchia

AG:Brooks, Basile

C: Totè

Chi non abbiamo considerato e perché

Ci sono poi alcuni giocatori che non rientrano tra gli esclusi perché già a disposizione dello staff tecnico in caso di forfait o infortuni:

Diego Flaccadori (EA7 Milano)

Darius Thompson (Valencia Basket)

Amedeo Tessitori (Umana Reyer Venezia)

Tommaso Baldasso (Bertram Derthona)

Michele Vitali (Reggio Emilia)

Achille Polonara (Virtus Bologna)

Quanta qualità fuori dal giro Azzurro

Guardando questa “rosa alternativa”, viene spontaneo pensare a quanto sia cresciuto il movimento cestistico italiano: il fatto che giocatori del calibro di Della Valle, Mannion o Abass non trovino spazio, dimostra la profondità del nostro bacino di talento. Una concorrenza che, in ottica futura, non può che far bene all’Italbasket.