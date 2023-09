Italbasket, l’amarezza di Melli: “Fa male lo stesso, non riusciamo a superare lo scoglio quarti”

Nicolò Melli commenta con grande amarezza la sconfitta dell’Italia nei quarti di finale dei Mondiali con gli Stati Uniti.

Italbasket ancora una volta fuori prima delle semifinali. E poco importa, nel commento rilasciato da Melli alla Rai, che stavolta il ko sia arrivato contro Team USA.

Hanno giocato da Stati Uniti, un’ottima partita, mentre noi non siamo stati brillanti. Per competere serviva una prova straordinaria, abbiamo solo il nostro e non è bastato. Divario impietoso, non per la gara di oggi ma per l’intero percorso. In queste competizioni serve anche fortuna, sono fiero di far parte di questo gruppo ma quando arrivi fra le prime otto inizi a a sognare qualcosa di più. Quando vai a giocare un quarto di finale vuoi vincere a prescindere dall’avversario che affronti, sai che se passi ti ritrovi a giocare per le medaglie, aver perso contro la squadra più forte al Mondo non rende la sconfitta meno amara. Ci rimarrà che abbiamo perso di nuovo ai quarti, è stato un percorso bellissimo ma non riusciamo a passare questo scoglio. Le cicatrici per il contratto con Ingram? Me ne sarei fatte fare anche altre 100 per vincere. Questo gruppo non meritava di uscire ai quarti in questo modo, a Team USA e ai miei compagni faccio i complimenti, adesso onoriamo al meglio la competizione nelle prossime due partite.