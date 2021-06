Italbasket, le scelte di Meo Sacchetti per il torneo di Amburgo

Novità nel roster dell’Italbasket, in cammino verso il torneo preolimpico di Belgrado.

Da qualche ora non fa più parte della spedizione azzurra Davide Alviti a causa di “un trauma distrattivo di secondo grado del muscolo psoas i cui tempi di recupero non sono compatibili con i programmi di allenamento della squadra in funzione del torneo Preolimpico”, come si legge sul sito della Federbasket.

Il commissario tecnico Romeo Sacchetti aveva deciso di congedare anche Simone Zanotti ma poco dopo è tornato sui suoi passi, tenendo nel gruppo il lungo della Vuelle Pesaro. La decisione è dovuta al “riacutizzarsi della tendinopatia rotulea del ginocchio sinistro di Raphael Gaspardo“.

La Nazionale è partita per Amburgo, dove da domani giocherà la VTG Supercup contro Tunisia, Repubblica Ceca e Germania. Gaspardo è in viaggio con i compagni ma non sarà a disposizione per questo torneo.

Saranno perciò 15 gli atleti di cui Sacchetti potrà disporre per la tre giorni tedesca.

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#4 Leonardo Candi (1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

#25 Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A, Santa Clara Broncos – NCAA)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#34 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

Questo il programma della VTG Supercup.

18 giugno

Italia-Tunisia (ore 17.00)

Germania-Repubblica Ceca (ore 20.30)

19 giugno

Italia-Repubblica Ceca (ore 17.00)

Germania-Tunisia (ore 20.30)

20 giugno

Repubblica Ceca-Tunisia (ore 17.00)

Germania-Italia (ore 20.30)

Tutte le gare dell’Italia saranno trasmesse da Eurosport.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.