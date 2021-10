Italbasket, l’esperienza in Nazionale di Marco Belinelli è definitivamente conclusa?

Si è chiusa definitivamente l’esperienza di Marco Belinelli in Nazionale? Con la rinuncia al Preolimpico il Beli potrebbe aver chiuso per sempre la sua avventura con l’Italbasket.

A riportare l’indiscrezione è La Gazzetta dello Sport. Secondo la Rosea, Belinelli non verrà chiamato da coach Sacchetti per la finestra del mese prossimo, utile per le qualificazioni ai Mondiali 2023.

Questo potrebbe significare la conclusione definitiva della sua esperienza in Nazionale e la chiusura delle porte per gli Europei 2022, nei quali l’Italia ospiterà a Milano uno dei gironi.

Discorsi forse prematuri ma se questa esclusione dovesse concretizzarsi c’è il rischio di non vedere più Belinelli con la maglia azzurra, dopo 154 presenze.