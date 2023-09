Italbasket, l’imperativo per domani: vietato sottovalutare Porto Rico!

Diciamoci la verità: un po’ inconsciamente ci sentiamo ai Quarti di Finale dopo l’impresa contro la Serbia e il regalo fattoci da Porto Rico. Ma Italbasket occhio a sottovalutare proprio Porto Rico, potrebbero essere una gatta DURISSIMA da pelare!

I caraibici hanno un leader (quasi) infermabile: Tremont Waters. Il playmaker classe 1998 con un passato ai Boston Celtics sta dominando in questo Mondiale con 21.8 punti e 9.3 assist di media a gara. Sì, 9.3, non è un errore! L’americano con cittadinanza portoricana ha appena messo a referto 37 punti e 11 assist contro gli altri caraibici della Repubblica Dominicana.

Non dobbiamo però fermarci a lui perché George Conditt è un ottimo lungo che ha messo in difficoltà Karl-Anthony Towns, probabilmente il miglior centro di questa FIBA World Cup 2023. E sappiamo che noi nel reparto lunghi non è che siamo messi benissimo. Inoltre non dimentichiamoci anche Ismael Romero (centro), Jordan Howard (esterno) e John Holland (ala), autore della triple che ha tagliato le gambe dei dominicani ieri.

Storicamente non sono nemmeno gli avversari più facili contro cui giocare. L’amichevole di Ravenna, il DatHOME Day non fa testo, lì hanno fatto da sparring partner in una giornata in cui si voleva e doveva celebrare Gigi Datome. Domani è una partita che vale i Quarti di Finale di un Mondiale, con Carlos Arroyo pronto a spingerli dalla tribuna. Considerate che negli ultimi 2 incontri ufficiali, nel 2019 al Mondiale e nel 2021 alle Olimpiadi, abbiamo vinto di 5 e 7 punti. Ora, a noi lo scarto non interessa minimamente per domani, però è un dato che ci fa capire la loro resilienza.

Chiudiamo dicendo che sono anche molto ben allenati. Nelson Colon, 40 anni, è un allenatore che ha idee e che ha saputo stravincere tatticamente ieri contro Nestor Garcia, un coach emotivo e trascinatore ma che ha rischiato di prendere un tecnico a gara quasi conclusa perché ha sostanzialmente iniziato il timeout a timeout finito, senza quindi disegnare nulla. Domani lo staff tecnico dell’Italbasket dovrà fare un gran lavoro per vincere contro Porto Rico!

Leggi anche: L’Italia va ai quarti se… Tutte le ipotesi in vista dell’ultima giornata dei gironi ai Mondiali