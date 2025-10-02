Italbasket, Luca Banchi full time o part time? Tutti i dettagli del contratto

L’Italbasket ha ufficialmente scelto il suo nuovo condottiero: Luca Banchi sarà il prossimo allenatore della Nazionale italiana di basket.

L’annuncio è arrivato oggi e la presentazione ufficiale si terrà venerdì a Roma, occasione in cui il nuovo CT parlerà per la prima volta da commissario tecnico e, con ogni probabilità, annuncerà anche la composizione del suo staff tecnico, che sarà completamente rinnovato.

I dettagli del contratto di Banchi con la Nazionale

Come riportato da Mario Canfora de La Gazzetta dello Sport, il contratto firmato da Banchi con la Federazione è di tre anni. Nel primo anno l’allenatore lavorerà a tempo pieno con la Nazionale, mentre nelle due stagioni successive avrà la possibilità di legarsi anche a un club.

Una scelta in parte diversa rispetto al triennio di Gianmarco Pozzecco, che aveva mantenuto la guida part-time solo per un breve periodo con l’Asvel Villeurbanne. La Federazione ha quindi deciso di puntare su una formula flessibile, garantendosi però la totale disponibilità del coach almeno nel primo anno di lavoro.

L’esperienza recente di Luca Banchi

Banchi arriva alla guida dell’Italia dopo un percorso internazionale di grande livello. Negli ultimi mesi ha guidato l’Anadolu Efes in Turchia, sfiorando la qualificazione alle Final Four di EuroLega. In precedenza aveva chiuso con ottimi risultati la sua esperienza con la Lettonia, portata fino a un insperato quinto posto ai Mondiali 2023.

Durante l’estate, il nome di Banchi era stato accostato più volte a un possibile ritorno all’Olimpia Milano, ma lo stesso coach ha spiegato che “non ci sono stati i presupposti”. Alla fine, il club biancorosso ha scelto Peppe Poeta come primo assistente di Ettore Messina.

Secondo quanto riportato sempre dalla Gazzetta, Banchi negli ultimi 15 mesi ha rifiutato diverse proposte da club di EuroLega, preferendo restare in attesa di un progetto solido e di lungo termine.

Cosa cambia per l’Italbasket

Con l’arrivo di Luca Banchi, l’Italbasket si prepara a una vera e propria rivoluzione. Lo staff sarà completamente rinnovato e il nuovo CT avrà piena autonomia tecnica. La sua esperienza internazionale, unita alla capacità di valorizzare i giovani, sarà la chiave per dare continuità al lavoro degli ultimi anni e provare a riportare la Nazionale ai vertici del basket europeo.