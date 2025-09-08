Italbasket, Luca Banchi in pole: c’è già stato un incontro?

Luca Banchi è il favorito per diventare il prossimo allenatore della Nazionale di basket.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale ci sarebbe già stato un incontro fra l’ormai ex coach della Lettonia e Gigi Datome, responsabile del settore. Una chiacchierata esplorativa, per verificare la rispettiva convergenza di idee, che avrebbe dato esito positivo.

In ambienti federali il nome di Banchi viene fortemente sponsorizzato da Massimo Faraoni, segretario generale di LNP, presidente della FIP Toscana e grande amico del coach, nonché uno degli uomini più fidati di Gianni Petrucci.

Ci sarebbe anche un’idea Sergio Scariolo ma gli impegni con il Real Madrid renderebbero molto complicata la sua presenza durante le finestre. Banchi, invece, libero dagli impegni con la Lettonia ma anche da quelli con i club, potrebbe dedicare all’Italbasket tutta l’attenzione necessaria.

