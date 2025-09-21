Italbasket, Luca Banchi sempre più vicino alla panchina…

L’Italbasket è pronta a voltare pagina dopo la delusione di EuroBasket 2025, e a guidare la nuova era sarà con ogni probabilità Luca Banchi.

Secondo quanto riportato da La Prealpina, l’allenatore grossetano è già al lavoro, nonostante manchino ancora alcuni dettagli contrattuali e la ratifica formale del Consiglio Federale della FIP, l’organo legislativo della Federazione.

Luca Banchi già operativo con l’Italbasket

Anche senza l’annuncio ufficiale, Banchi è stato coinvolto nelle attività tecniche della Nazionale. Negli ultimi giorni ha preso parte a una riunione di programmazione insieme a Gigi Datome, capo delle Nazionali, Marco Sodini, responsabile del settore giovanile, Alessandro Nocera, guida del progetto Academy Italia.

Un segnale chiaro della volontà di inserirlo subito in un ruolo strategico, capace di dare continuità tecnica dalla Nazionale maggiore alle giovanili.

Una nuova era per la Nazionale di basket italiana

Il presidente federale Gianni Petrucci ha più volte sottolineato l’importanza di affidare al nuovo commissario tecnico un incarico che vada oltre la gestione del gruppo senior. L’obiettivo è creare una linea tecnica unitaria che parta dalle giovanili fino alla squadra maggiore, rafforzando l’identità dell’Italbasket.

Banchi, con una carriera ricca di esperienze tra club italiani ed europei, è considerato un tecnico preparato, pragmatico e capace di gestire contesti complessi. Il suo nome rappresenta continuità e competenza, elementi fondamentali per riportare entusiasmo dopo la recente uscita di scena dall’Europeo.

Mentre i tifosi attendono la conferma definitiva, tutto lascia intendere che Luca Banchi sarà il nuovo allenatore della Nazionale italiana di basket. La sua nomina segnerà l’inizio di un percorso che punta non solo ai prossimi impegni internazionali, ma anche a costruire un futuro solido per le nuove generazioni di cestisti italiani.

