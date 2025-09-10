Italbasket, Luca Banchi verso la panchina azzurra: Petrucci rompe il silenzio sul dopo-Pozzecco

La corsa alla panchina del’Italbasket sembra già aver trovato un vincitore, ovvero Luca Banchi. Dopo l’addio di Gianmarco Pozzecco a seguito della deludente avventura di EuroBasket 2025, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Gianni Petrucci, ha parlato chiaro in un’intervista al Corriere della Sera:

“Luca Banchi sarà il nuovo coach azzurro? La strada pare tracciata. Posso dire solo che è un eccellente allenatore, uno dei migliori. Incarico full time? Lo preferirei, ma capisco che se un allenatore che ti piace è impegnato si possa adottare una soluzione diversa”.

Luca Banchi, il candidato numero uno

Il nome caldo per guidare l’Italbasket è quindi quello di Luca Banchi, tecnico grossetano al momento senza squadra dopo aver lasciato sia l’Anadolu Efes che la Lettonia. Proprio con la nazionale baltica aveva stupito ai Mondiali 2023, venendo premiato come Miglior Coach del torneo, ma a EuroBasket 2025 si è fermato agli ottavi contro la Lituania.

Con un curriculum di grande esperienza tra club di alto livello e nazionale, Banchi sembra il profilo ideale per rilanciare il movimento azzurro dopo anni di piazzamenti mancati e occasioni sprecate.

Le parole di Petrucci su Pozzecco e l’eliminazione con la Slovenia

Petrucci ha parlato anche del bilancio dell’era Pozzecco, chiusa dopo la sconfitta negli ottavi contro la Slovenia di Luka Doncic:

“Ci è mancato il finale, era già successo in passato. La Slovenia ha meritato: sono stati più bravi e più freddi di noi. Ma non siamo andati lontani dal passaggio del turno. Gianmarco, oltre che un bravo tecnico, è una persona straordinaria a cui sono affezionato. Purtroppo, il risultato non è arrivato”.

Sul fenomeno Doncic, il presidente FIP è stato netto:

“Si poteva fare diversamente per fermarlo? Non ci riescono in NBA, non ci siamo riusciti noi. Avete visto cos’ha combinato e da dove tirava? Fenomeno totale”.

Infine, sul futuro di Pozzecco in azzurro, Petrucci ha chiuso ogni porta:

“Il destino di Gianmarco sarebbe cambiato se fossimo passati ai quarti o andati ancora avanti? No. Il contratto era scaduto, chiuso a prescindere”.

Il futuro dell’Italbasket passa da Banchi

Salvo clamorosi colpi di scena, Luca Banchi sarà il nuovo commissario tecnico dell’Italbasket. La Federazione punta a un incarico full-time, ma non esclude una soluzione flessibile in caso di impegni paralleli in un club.

Con il ciclo di Belinelli, Gallinari e Melli ormai agli sgoccioli, al nuovo coach toccherà il compito di costruire un progetto basato sui giovani talenti azzurri come Pajola, Mannion, Procida e Sarr, cercando di riportare l’Italia tra le protagoniste del basket europeo e mondiale.

