Italbasket, ma perché Pozzecco non ha ancora scelto i 12 per EuroBasket 2025?

Manca sempre meno al via di EuroBasket 2025 e l’Italbasket è ancora in attesa della lista definitiva dei 12 convocati. Il CT Gianmarco Pozzecco non ha ancora effettuato l’ultimo taglio, lasciando in sospeso la posizione di Riccardo Rossato, l’unico giocatore che rischia di restare fuori dal roster ufficiale.

Rossato ancora in gruppo: decisione rimandata da Pozzecco

Il fatto che Rossato sia ancora aggregato alla squadra azzurra potrebbe non essere un caso. Pozzecco ha scelto di non chiudere subito le rotazioni, probabilmente per cautela: un eventuale infortunio in queste ultime giornate di allenamenti potrebbe obbligarlo a rivedere i piani all’ultimo momento.

Un’altra chiave di lettura riguarda la situazione di Danilo Gallinari. Il lungo ha raggiunto il raduno soltanto una settimana fa e non ha disputato un minuto nelle amichevoli pre-EuroBasket. Fisicamente sta sicuramente bene perché ha appena vinto l’MVP in Porto Rico però il tema che non abbia fatto la preparazione con gli Azzurri potrebbe essere un tema ma Pozzecco vuole concedergli tutto il tempo possibile per valutare se potrà essere realmente un valore aggiunto nel torneo continentale.

Precauzione o dubbi reali?

La scelta del coach potrebbe quindi essere letta in due modi:

Precauzione , per evitare di trovarsi con un giocatore infortunato e senza sostituti a disposizione.

, per evitare di trovarsi con un giocatore infortunato e senza sostituti a disposizione. Dubbi concreti, legati alla non preparazione di Gallinari con la squadra.

Verso la decisione finale

Pozzecco prenderà la decisione finale a Cipro. La sensazione è che il taglio di Rossato sia solo rimandato però è abbastanza strano portare un giocatore fino alla fine e poi tagliarlo, pur sapendo tutti che sarà lui il giocatore che verrà lasciato a casa e con la preparazione di Trapani che è già iniziata da qualche giorno. Un conto se ci fosse un ballottaggio reale ma sulla carta non esiste alcun ballottaggio. Almeno a logica, però a volte la logica non è tutto...

Leggi anche: EuroBasket 2025: i pronostici delle leggende FIBA, Serbia favorita ma c’è fiducia per l’Italia