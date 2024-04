Italbasket, Marco Belinelli: “Nazionale? Ho altre priorità…”

Si riducono le possibilità di vedere Marco Belinelli in Nazionale la prossima estate.

Una stagione incredibile in maglia Virtus Bologna e la possibilità di giocare un ultimo grande appuntamento in azzurro. Elementi che facevano propendere per la presenza del Beli al Preolimpico per dare la caccia al pass per Parigi 2024. E invece sembra proprio che l’ex Spurs non ci sarà, come lasciano intendere le sue parole a Discovery +.

Fa piacere sentire il mio nome accostato all’azzurro ma la Nazionale ha già un gruppo solido, non so se la mia presenza potrebbe aggiungere qualcosa o portare negatività. In questo momento nella mia vita ci sono altre priorità, non che la Nazionale non lo sia perché ho sempre dato grande importanza all’Italbasket. Ho due figlie piccole, la stagione è stata lunghissima con molte partite fra campionato ed EuroLega, ho bisogno di riposarmi e di stare con la mia famiglia, di allenarmi in modo specifico per essere pronto a ricominciare con la Virtus il prossimo anno.

Belinelli ha parlato anche del suo futuro, allontanando almeno per il momento l’ipotesi del ritiro.