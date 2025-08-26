Italbasket, Melli: “Noi veterani dobbiamo dare l’esempio, la Grecia non è solo Giannis”

Il capitano dell’Italbasket, Nicolò Melli, ha parlato alla vigilia degli Europei che gli Azzurri inizieranno a Cipro.

Ai microfoni di Sky Sport il lungo del Fenerbahce ha descritto il bel clima di squadra e presentato le insidie del primo appuntamento, contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo.

A Cipro ho esordito con la nazionale senior 14 anni fa, nel frattempo sono successe tante cose, speriamo che tornare qui porti bene. Provo ad aiutare i giovani in campo e fuori, noi veterani dobbiamo creare un buon clima, far capire che serve rispetto per tutti, mettere delle regole e dare l’esempio. Stiamo insieme da un mese, speriamo di starci altre due settimane almeno, è importante creare gruppo e noi più esperti in questo abbiamo un ruolo fondamentale. La Grecia è una squadra di altissimo livello, noi dobbiamo fare le nostre cose con intensità e beneficiare del contributo di tutti. Sappiamo che Giannis è un elemento importante ma non è l’unico, ce ne sono tanti altri forti perciò da parte nostra seguirà una prova di squadra.