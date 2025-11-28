mannion italbasket

Italbasket, Nico Mannion arriva in soccorso per la partita contro la Lituania

Francesco Manzi

Domenica alle 18.30 l’Italbasket tornerà in campo contro la Lituania, dopo la sconfitta di ieri contro l’Islanda. Se Luca Banchi ha concesso a Matteo Librizzi e Diego Garavaglia di tornare ai rispettivi club, per la sfida a Klaipeda si unirà al gruppo Nico Mannion, che in settimana era invece impegnato in EuroLega contro il Maccabi Tel Aviv.

Il Red Mamba, già membro stabile della Nazionale negli ultimi anni, sarà un rinforzo importante per gli Azzurri in un test impegnativo, per raddrizzare una partenza difficile in questa qualificazioni alla FIBA World Cup 2027.

Mannion ha all’attivo 41 presenze con l’Italbasket in carriera, l’ultima risale al Preolimpico 2024: non era invece stato convocato da Pozzecco per EuroBasket.

