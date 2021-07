Italbasket, Nicolò Mannion commosso: “Una vittoria più bella di quanto immaginassi”

Nicolò Mannion è stato assoluto protagonista del successo dell’Italia a Belgrado contro Serbia. Una vittoria che è valsa la qualificazione alle Olimpiadi per gli Azzurri e che il giocatore degli Warriors ha festeggiato con commozione, come si evince dalle sue parole a Sportando.

Questa vittoria è molto più bella di come me la immaginavo, non pensavo che l’avrei vissuta con così tanta emotività. Dall’Italia abbiamo sentito un supporto incredibile, ho visto mia madre piangere dalla gioia. Io non sono cresciuto in Italia ma a fine gara Melli mi ha detto: “Non hai idea di quanto sia grande questa impresa”. Lo immagino in realtà, abbiamo fatto una cosa pazzesca.